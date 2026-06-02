Ralli | Scegliere una città più giusta vuol dire votare Ceccarelli

Da arezzonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, il segretario comunale di Europa Verde ha invitato a votare per il candidato del centrosinistra. Ha affermato che scegliere una città più giusta significa sostenere Ceccarelli. L’appello si rivolge agli elettori indecisi e si concentra sulla preferenza per il candidato del centro-sinistra. Non sono stati riportati altri dettagli su eventuali dichiarazioni o reazioni.

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Walter Ralli, segretario comunale di Europa Verde, ha lanciato un appello al voto in vista del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno che vedrà sfidarsi Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra, e Marcello Comanducci, candidato del centrodestra. “Non ricorderemo - si legge nella nota. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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