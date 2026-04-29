Città di fondazione al via collaborazione con la Scuola nazionale del patrimonio

È stata avviata una collaborazione tra il sistema delle Città di fondazione e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali del ministero della Cultura. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra le città nate nel periodo storico specifico e il settore culturale, attraverso attività congiunte e programmi di formazione. La collaborazione ha già preso il via con alcuni incontri e progetti condivisi.

Il sistema delle Città di fondazione avvia una collaborazione con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali del ministero della Cultura. La notizia è stata data ai rappresentanti degli enti facenti parte del sistema, nel corso della riunione odierna del Comitato di indirizzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Concorso nazionale Tricolore Vivo, edizione numero 20 in collaborazione con la Città Metropolitana di PalermoL’associazione Tricolore Vivo e l’AGe, Associazione Italiana Genitori Regione Sicilia, in collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e il... La Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo al Carnevale di Palma Campania: “Tra i più belli d’Italia, patrimonio immateriale nazionale”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Works – Festival del Lavoro \; Città di fondazione, al via collaborazione con la Scuola nazionale del patrimonio; Presentato il primo Bilancio di sostenibilità della città di Genova, nell’ambito del Circular City Forum; Inaugurata la mostra Terremoti d’Italia a Città della Scienza. Latina guida la nascita della rete nazionale delle Città di FondazioneLatina capofila della futura Rete nazionale delle Città di Fondazione: prime adesioni dopo il convegno su visioni urbane e sviluppo del Novecento ... latinaquotidiano.it Fertilia verso la rete nazionale delle città di fondazioneNei giorni scorsi l’assessore con delega ai rapporti con le Borgate del Comune di Alghero, Raniero Selva, ha partecipato a Latina al convegno Città di ... algheroeco.com Perché le città di oggi - e a quanto pare anche quelle di domani - hanno smesso di credere davvero nell’arte Non quella da evento, da weekend, da hashtag, ma quella che resta. Quella che si sedimenta nello spazio pubblico, tra paesaggio e memoria, per d - facebook.com facebook Nella città di Vannacci il centrodestra vuole vincere nascondendo i simboli. Si tratta di Viareggio, dove Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia alle elezioni comunali sostengono un ex esponente del PD, mentre l’ex generale ha scelto di non partecipare. x.com