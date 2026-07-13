L’Italia ha scelto Pirlo come nuovo allenatore della nazionale, sostituendo Guardiola. La decisione ha sorpreso molti, dato il passaggio tra due figure molto diverse nel calcio internazionale. La notizia ha generato incredulità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che trovano difficile accettare questa scelta. La transizione tra i due allenatori rappresenta un cambio di direzione nel progetto della squadra.

Non riusciamo a credere a Pirlo allenatore dell’Italia. Da Pep Guardiola ad Andrea Pirlo, sarebbe un triplo carpiato ritornato. Non possiamo credere che sia vero, francamente. Però ne scrive la Gazzetta dello Sport, abbiamo letto più volte: non si tratta di inchiostro simpatico. La Gazzetta dà Pirlo in pole position, anche se il sogno Guardiola non è del tutto sfumato. Pirlo sarebbe addirittura davanti a tutti, anche a Conte e Mancini che al momento sarebbero percepiti come nomi usurati, bruciati. Sarebbe una scelta sconcertante. Poi, la palla è rotonda e nel calcio tutto può succedere. Ma tutto questo casino per passare da Gattuso a Pirlo onestamente sa di burla, per non dire altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, siamo passati da Guardiola a Pirlo (sembra Scherzi a parte)

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Chissà come siamo passati da questo (era la panchina eh!) alla nazionale di oggi. x.com