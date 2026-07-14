Un analista ha affermato che il prezzo di GTA 6 potrebbe arrivare a 200 dollari, sostenendo che 80 euro sarebbero troppo bassi. La dichiarazione si basa su una stima dei costi di sviluppo e delle aspettative di mercato. Attualmente, il gioco non ha un prezzo ufficiale annunciato, e le voci si concentrano sulle possibili cifre di vendita. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle aziende coinvolte.

Ottanta euro vi sembrano troppi per un videogioco. Lo pensate mentre scorrete le offerte, mentre confrontate i prezzi, mentre aspettate magari uno sconto. Ma se vi dicessero che in realtà state per fare l’affare del secolo, che il prezzo giusto per GTA 6 dovrebbe essere oltre il doppio, più precisamente 200 dollari. Follia pura o provocazione ragionata. Ben Thompson, analista tecnologico indipendente e fondatore di Stratechery, ha lanciato questa bomba durante un’intervista pubblicata da TBPN. La sua tesi, a metà tra la provocazione e l’analisi di mercato, definisce addirittura ridicolo il prezzo ufficiale scelto da Take-Two Interactive per quello che potrebbe essere, secondo lui, nientemeno che l’ultimo grande videogioco della storia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 dovrebbe costare 200 dollari? Un analista spiega perché gli 80 euro sarebbero fin troppo pochi

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