Mangiare sano può costare 200 euro in più al mese come risparmiare sulla spesa
Uno studio pubblicato sulla rivista Quality & Quantity indica che seguire un’alimentazione sana può comportare un costo aggiuntivo di circa 200 euro al mese. La ricerca evidenzia che è possibile ridurre le spese alimentari mantenendo un regime equilibrato, anche se non vengono forniti dettagli sulle strategie specifiche o sui risparmi effettivi. La questione del costo dell’alimentazione sana è stata oggetto di analisi, senza indicare particolari metodi di risparmio.
Si può mangiare sano senza spendere una fortuna? Spesso un’alimentazione sana e sostenibile viene considerata non accessibile per tutti e lo proverebbe anche uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Quality & Quantity. L’analisi è firmata da diverse università italiane come quella di Pisa, l’Università della Tuscia e l’Università di Roma Tor Vergata, secondo le quali il costo di una alimentazione sana non è uniforme nello spazio e nel tempo. Significa che mangiare sano e sostenibile ha un costo diverso con l’avanzare dell’età, il fabbisogno calorico, ma soprattutto aumenta in primavera ed estate. Questa differenza arriva a pesare su una spesa anche sopra i 200 euro mensili nella stagione calda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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