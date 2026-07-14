Una frana ha travolto le Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi, dopo un temporale intenso. Le squadre di soccorso stanno effettuando ricerche per verificare la presenza di escursionisti sotto le rocce. Non ci sono ancora dettagli su eventuali persone coinvolte. La zona è stata evacuata e l’intervento dei soccorritori prosegue per localizzare eventuali sopravvissuti. La frana ha provocato il blocco di alcune vie di accesso alla montagna.

Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte e improvviso temporale. Visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto le massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino., Mentre la prima frana ha interessato la Val Campo di Dentro, nei pressi del Rifugio Tre Scarperi. Il gestore del rifugio, in questi giorni molto frequentato, ha lanciato l'allarme. Una seconda frana si è staccata in Val Fiscalina, vicino al Rifugio Fondovalle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, si teme ci siano escursionisti intrappolati sotto le rocce: ricerche in corso

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