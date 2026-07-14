Una grande frana si è verificata nelle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarpieri, nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio. L’evento si è verificato in seguito a un temporale improvviso. Le autorità hanno attivato i soccorsi per verificare la presenza di eventuali escursionisti coinvolti. Non ci sono ancora dettagli sul numero di persone coinvolte o sullo stato delle stesse. Le operazioni di soccorso sono in corso.

Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco si è verificato vicino al rifugio Tre Scarpieri nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio, dopo un forte e improvviso temporale. Visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. Non ha invece causato problemi una seconda frana, di dimensioni più piccole, in val Fiscalina. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto: scattano i soccorsi per la possibile presenza di escursionisti

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