Beata Monalisa Ernman, sorella minore di Greta Thunberg, ha 20 anni e si sta affermando nel settore musicale. Con una personalità distintiva e uno stile che si distingue, cerca di emergere nel panorama internazionale. A differenza di Greta, nota attivista ambientale, Beata ha scelto di concentrarsi sulla carriera artistica, promuovendo un’immagine che si discosta dagli schemi tradizionali. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si caratterizza per un approccio originale e un modo di comunicare che si discosta da quello della sorella.

Se Greta Thunberg è diventata uno dei volti più noti dell’attivismo ambientalista, sua sorella minore ha scelto una strada completamente diversa. Si chiama Beata Monalisa Ernman, ha 20 anni e sogna di affermarsi nel panorama musicale internazionale grazie a una personalità fuori dagli schemi e a un’immagine che non passa inosservata. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato a circolare dopo una performance al Musikaliska Kvarteret di Stoccolma, la storica sala concerti svedese che in passato ha ospitato anche la cerimonia del Premio Nobel conferito ad Albert Einstein. L’esibizione, diventata virale sui social, ha incuriosito molti spettatori, che hanno scoperto soltanto in seguito il legame di parentela con la celebre attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Greta Thunberg ha una sorella che è una vera popstar: ecco la storia di Beata Monalisa e del suo show fuori dagli schemi

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