Nei giorni scorsi, Israele ha intercettato illegalmente più di 20 imbarcazioni civili, secondo quanto dichiarato dagli attivisti coinvolti. Greta Thunberg ha richiesto il rilascio immediato di alcuni attivisti fermati durante queste operazioni. La vicenda riguarda il blocco di imbarcazioni dirette verso zone di conflitto, con i partecipanti che contestano le azioni delle autorità israeliane. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità dell'intercettazione o alle condizioni dei fermati.

“È stato confermato che sono stati torturati”, ha aggiunto la giovane, ricordando che il primo è un cittadino brasiliano e il secondo un palestinese “con cittadinanza svedese e spagnola” e sostenendo che siano stati “detenuti sulla base di accuse false”. Thunberg ha anche invocato interventi “immediati” in loro supporto da parte dei governi di Spagna e Svezia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Flotilla, Greta Thunberg: ‘Israele rilasci subito gli attivisti fermati’

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