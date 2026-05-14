Reset Energia e Empethy hanno annunciato una collaborazione tra i due marchi, creando una partnership che si distingue dalle consuete strategie di marketing. Questa alleanza coinvolge due aziende con identità e obiettivi distinti, puntando a sviluppare iniziative condivise. La notizia ha attirato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori, interessati a capire come questa collaborazione possa influenzare le rispettive attività e il mercato di riferimento. L’accordo è stato comunicato attraverso canali ufficiali di entrambe le parti.

Tra le strategie di marketing più diffuse ed efficaci figura sicuramente la partnership multi-brand, ovvero una collaborazione tra due marchi o aziende diversi. Non si tratta certo di un trend recente, anzi; sebbene i dati di settore dimostrino che gli investimenti nell’ Advertising Marketing si stanno spostando sempre più verso canali digitali, non mancano gli esempi di sinergie ‘storiche’ che hanno resistito egregiamente alla prova del tempo. Basti pensare, ad esempio, a quelle tra Nike e Apple (risalente al 2006), McDonald's e Coca Cola o tra Red Bull e GoPro. Ciascuna di queste collaborazioni ha riscosso ampio successo grazie alla capacità di coniugare esigenze affini, spesso all’interno di un ‘territorio’ fatto di valori comuni che possono anche evolversi nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Reset Energia e Empethy: una collaborazione fuori dagli schemi

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