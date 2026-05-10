Gianni Cervetti storia di un comunista fuori dagli schemi
Gianni Cervetti è morto a 92 anni nella sua Milano. Era stato iscritto al Partito Comunista Italiano nel 1948, a 15 anni, e aveva frequentato la sezione Gramsci insieme all’amico Paolo Santi. La sua carriera politica si è sviluppata nel corso di 43 anni all’interno del Pci. Secondo Paolo Franchi, suo amico, Cervetti non ha nascosto molti segreti della sua vita.
Morto nella sua Milano a 92 anni, dei quali 43 trascorsi nel Pci cui si era iscritto a 15 nel 1948 entrando nella sezione Gramsci con l’amico Paolo Santi, come ha ricordato l’ancor più amico, credo, Paolo Franchi sul Corriere della Sera, Gianni Cervetti non si è portato molti segreti nella tomba. Gli ultimi di cui ha voluto liberarsi li ha scritti in un libro che uscirà fra qualche mese per le edizioni della Nave di Teseo, forse col titolo da lui stesso suggerito di un’educazione o avventura milanese. Mandato dal partito a studiare e a laurearsi a Mosca in economia, Cervetti conobbe come pochi i rapporti del Pci con Mosca e i finanziamenti...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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