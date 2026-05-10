Gianni Cervetti storia di un comunista fuori dagli schemi

Gianni Cervetti è morto a 92 anni nella sua Milano. Era stato iscritto al Partito Comunista Italiano nel 1948, a 15 anni, e aveva frequentato la sezione Gramsci insieme all’amico Paolo Santi. La sua carriera politica si è sviluppata nel corso di 43 anni all’interno del Pci. Secondo Paolo Franchi, suo amico, Cervetti non ha nascosto molti segreti della sua vita.

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