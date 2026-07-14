Un gruppo di oltre dieci uomini armati e con il volto coperto ha fatto irruzione in un palazzo. Hanno aperto il fuoco, colpendo un 19enne marocchino, che ha riportato una ferita alla caviglia. Nessuno degli aggressori è stato identificato e non ci sono stati altri feriti. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini.

Erano più di dieci, tutti armati e a volto coperto. Hanno fatto irruzione in questo palazzo ed hanno aperto il fuoco. Obiettivo: un 19enne marocchino, sembrerebbe incensurato, rimasto ferito ad una caviglia. È stata una nottata di paura quella vissuta fra domenica e lunedì dai residenti delle palazzine Aler di via Saponaro, zona Gratosoglio, quartiere alla periferia sud di Milano. Tra Spaccio, degrado e occupazioni abusive chi abita da queste parti parla di una vera e propria terra di nessuno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gratosoglio, commando a volto coperto fa irruzione e spara

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Milano, sparatoria in via Saponaro: gruppo armato irrompe in un una casa con fucile e spara a 19enne

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