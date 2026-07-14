Grassi al Centro Tobia cure odontoiatriche più accessibili | consegnata la nuova poltrona

Oggi all’ospedale Grassi di Ostia è stata consegnata una nuova poltrona odontoiatrica al Centro T. La cerimonia si è svolta nell’Aula Sinibaldi, con la presentazione ufficiale del nuovo apparecchio. La struttura sanitaria ha annunciato che l’installazione mira a migliorare l’offerta di cure odontoiatriche, rendendole più accessibili alla popolazione locale. La consegna del Riunito rappresenta un intervento diretto in questa direzione.

Ostia, 14 luglio 2026 – L’Aula Sinibaldi dell’ospedale Grassi di Ostia ha ospitato questo pomeriggio la cerimonia di consegna del Riunito, una nuova poltrona odontoiatrica, al Centro T.O.B.I.A., il servizio della ASL Roma 3 che offre percorsi sanitari facilitati e personalizzati a persone con grave disabilità intellettiva o relazionale. Alla cerimonia erano presenti Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3, Marco Bertucci, Consigliere regionale, Roberto Morello, responsabile del Centro Tobia della ASL Roma 3, Andrea Rossi, Amministratore... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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