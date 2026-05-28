Grosseto all' ospedale Misericordia cure odontoiatriche a misura di autismo

All'ospedale Misericordia di Grosseto sono state introdotte cure odontoiatriche specifiche per le persone con disturbo dello spettro autistico. Questi percorsi dedicati mirano a facilitare l'accesso alle cure e a rendere più semplice l’esperienza per chi ha bisogni speciali. La presenza di servizi pensati per questa categoria rappresenta un passo in avanti per migliorare l’assistenza sanitaria rivolta a persone con autismo.

Grosseto, 28 maggio 2026 - L’attenzione ai bisogni delle persone con disturbo dello spettro autistico passa anche dall’accesso alle cure odontoiatriche, spesso difficili da affrontare senza percorsi dedicati. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, una condizione circa quattro volte più frequente nei maschi rispetto alle femmine. Nel periodo che va dal primo gennaio 2025 al 30 aprile 2026, nell’«Hub odontoiatrico» dell’ospedale Misericordia sono state trattate 75 persone, tra adulti e bambini, sottoposti a cure complesse in anestesia generale, per un totale di 450 prestazioni odontoiatriche effettuate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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