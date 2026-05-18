Radiologia interventistica Ssn e fondazioni per cure più accessibili

Le Fondazioni, associazioni e onlus sono sempre più coinvolte nel settore sanitario, contribuendo a rendere più accessibili le cure. In particolare, si occupano di promuovere e sostenere progetti di radiologia interventistica, una disciplina che permette di trattare varie patologie con tecniche minimamente invasive. Il loro impegno si inserisce nel contesto del Sistema sanitario nazionale, che cerca di migliorare la distribuzione e l’efficienza dei servizi sanitari attraverso iniziative di supporto e collaborazione con le strutture pubbliche.

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Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Le Fondazioni, associazioni e onlus rappresentano oggi uno dei pilastri più importanti a supporto del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in un momento storico segnato da trasformazioni profonde, aumento della domanda di salute e necessità di accelerare innovazione, ricerca e accesso alle cure. Il loro contributo non è sostitutivo della sanità pubblica, ma integrativo e complementare: un supporto concreto per rafforzare i percorsi diagnostici e terapeutici, sostenere la ricerca scientifica, finanziare tecnologie avanzate e contribuire a ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari. Tra... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Radiologia interventistica, Ssn e fondazioni per cure più accessibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Radiologia interventistica H24 allo Spaziani: potenziati i serviziImportante potenziamento per la sanità provinciale: presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone è stato attivato il servizio di Radiologia... Radiologia interventistica, dirigente non disponibile per intervento d'urgenza: il casoBRINDISI - Un intervento urgente, un paziente non trasportabile, ma il direttore dice di non essere in sede e di non essere nelle condizioni di poter... Radiologia interventistica, Ssn e fondazioni per cure più accessibiliAl Policlinico di Milano il confronto tra esperti, istituzioni e Terzo settore sul futuro della diagnostica per immagini ... adnkronos.com Radiologia geriatrica, arriva l’aiuto dell’Ai per esami superflui e liste d’attesaL’intelligenza artificiale può supportare i medici nella prescrizione di esami radiologici per gli over 70, riducendo così fino al 50% gli esami diagnostici ... repubblica.it