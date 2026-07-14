grandi opere per le elezioni

A poche settimane dalle elezioni politiche, si riparla di grandi opere e infrastrutture. Con le autostrade sempre più congestionate durante l’estate, i politici rilanciano annunci di progetti che da anni restano irrealizzati. La strategia sembra quella di sfruttare le promesse di nuove opere per attirare consensi, anche se molte di queste iniziative non hanno ancora visto la luce. La discussione si concentra su interventi che continuano a essere annunciati senza avanzamenti concreti.

Come ogni estate, con le autostrade che accerchiano Bologna intasate dal traffico di chi va in vacanza, si torna a parlare di grandi opere. Anche perché le elezioni politiche sono vicine: non si sa mai che annunciando nuovamente quello che si annuncia da decenni (col solito nulla di fatto) si riesca a prendere qualche voto in più nelle urne. E così, in pieno luglio, viene convocato l'ennesimo vertice tra il ministro Matteo Salvini e il governatore dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale sulle infrastrutture: dall'incompiuto Passante autostradale di Bologna (che dovrebbe alleggerire il traffico su A14 e tangenziale del capoluogo) al potenziamento dell'A13 per Padova e dell'Autobrennero da Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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