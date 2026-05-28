Intesa Sanpaolo alle Gallerie d' Italia le grandi opere di Arnaldo Pomodoro

A un anno dalla morte di Arnaldo Pomodoro, le sue grandi opere sono state esposte alle Gallerie d'Italia. La mostra presenta alcune delle sue sculture più note, realizzate con materiali come il bronzo e il marmo. L'esposizione occupa diverse sale e rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo determinato. Si tratta di una raccolta che include anche bozzetti e disegni preparatori dell'artista.

MILANO (ITALPRESS) – A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro (Morciano di Romagna 1926 – Milano 2025), e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, Gallerie d'Italia – Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio a uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento con la mostra “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, che apre al pubblico alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa Sanpaolo, dal 29 maggio al 18 ottobre 2026. Curata da Luca Massimo Barbero, curatore... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, @gallerieditalia e Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio con la mostra 'Arnaldo Pomodoro: una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro'. #ANSAVia x.com

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