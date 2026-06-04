Una consigliera comunale di Benevento ha commentato che le grandi opere sono inutili se la città non viene curata. La nota stampa evidenzia come l’attenzione non sia solo rivolta a interventi di grandi dimensioni, ma anche alla manutenzione e alla cura degli spazi pubblici. La consigliera ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra nuovi interventi e la gestione quotidiana degli ambienti urbani. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, consigliera comunale di Benevento. Quale Consigliere Comunale, dopo l’incontro in Commissione Ambiente con il Dirigente un paio di settimane addietro, ho ritenuto necessario inoltrare un’ulteriore interrogazione sulla mancata cura e manutenzione del verde pubblico. Oltre alle erbacce che invadono strade, marciapiedi, panchine e cunette, lo spettacolo offerto dai parchi pubblici, in particolare quelli destinati ai giochi per i bambini, e dagli argini dei due fiumi cittadini, è a dir poco vergognoso. Sul lungo Calore le panchine all’epoca ivi posizionate sono coperte da erbacce e tutto l’argine è sostanzialmente inutilizzabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, De Stasio: “A cosa servono le grandi opere se la città non viene curata?”

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