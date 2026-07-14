Un concerto con 250mila spettatori si è svolto a Tor Vergata, mentre sono state aperte le prevendite per il tour negli stadi di Vasco Rossi. La piattaforma TicketOne gestisce la vendita dei biglietti, offrendo servizi di prevendita e accesso alle attese di grandi eventi musicali. La piattaforma ha facilitato l’acquisto di biglietti per numerosi concerti di artisti italiani e internazionali. La vendita online ha permesso di gestire grandi numeri di utenti in contemporanea.

Prima dei 250mila spettatori che hanno gremito Tor Vergata per il concerto di Ultimo, poi delle prevendite per il tour negli stadi di Vasco Rossi del 2027 e dei grandi appuntamenti internazionali dell’estate, da Firenze Rocks a Rock in Roma, dal Roma Summer Fest agli I-Days Milano fino al Lucca Summer Festival, c’è un nome che compare da anni sugli schermi di milioni di italiani: TicketOne. È la piattaforma attraverso cui passa gran parte del mercato della biglietteria per concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali nel nostro Paese. Fondata nel 1998 a Milano e dal 2007 controllata dal gruppo tedesco CTS Eventim, TicketOne è stata la prima società italiana specializzata nella vendita di biglietti attraverso una piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Grandi concerti: cos’è e come funziona TicketOne, piattaforma pioniera del ticketing

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