Cos’è il Quishing e come funziona la truffa del pedaggio autostradale

Il quishing è una truffa online che sfrutta tecniche di ingegneria sociale per sottrarre dati sensibili agli utenti. Negli ultimi anni, sono aumentate le truffe legate a pagamenti per pedaggi autostradali, spesso attraverso messaggi o chiamate che sembrano provenire da fonti ufficiali. Secondo un rapporto recente, in tre anni i criminali digitali sono riusciti a sottrarre più di mezzo miliardo di euro ai cittadini. La crescita di queste attività ha portato a un aumento delle segnalazioni e delle indagini da parte delle autorità.

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Roma, 16 maggio 2026 - I ladri digitali - così li definisce nel suo ultimo report Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) in tre anni, dal 2022, ci hanno rubato oltre mezzo miliardo di euro. Il dato più allarmante riguarda le truffe online, cresciute del 58% (da 114,4 a 181 milioni) in un Paese che usa sempre meno contante. La crescita è continua e preoccupante anche per le frodi informatiche. Il Quishing o truffa del QR Code. Le truffe digitali vengono potenziate anche grazie all’ Intelligenza artificiale. E non risparmiano nemmeno i QR Code che dovrebbero garantirci l’accesso a un servizio, dal parcheggio al ristorante alla colonnina di ricarica dell’auto, in questo caso è stata inventata la parola Quishing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cos’è il Quishing e come funziona la truffa del pedaggio autostradale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La nuova truffa sul pagamento del pedaggio autostradale Truffa del pedaggio autostradale non pagato tramite WhatsApp, allerta della polizia sul messaggio fintoNuova truffa su WhatsApp legata al pedaggio autostradale: sui telefoni arrivano falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia, che invitano a... Cos’è il Quishing e come funziona la truffa del pedaggio autostradaleAttenzione ai finti QR Code che ci possono sorprendere anche nei parcheggi o nelle colonnine di ricarica delle auto. L’alert della Polizia di Stato sul raggiro del pedaggio: ecco come difendersi ... quotidiano.net Cos'è il quishing, la truffa che viaggia sulle colonnine elettroniche di ricarica autoMa in che modo i malfattori perpetrano la truffa? Il proprietario dell'auto elettrica avvia l'app dal proprio smartphone, e inquadra il Qr presente sulla colonnina, o almeno è convinto di farlo. In ... quotidiano.net