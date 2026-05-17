Skin tint cos’è e come funziona il prodotto make-up del momento

La skin tint è un prodotto di make-up che si sta diffondendo rapidamente tra gli appassionati di bellezza. Si tratta di una base che combina le caratteristiche di un cosmetico con le funzioni di cura della pelle, offrendo un effetto idratante e luminoso. La formula si applica facilmente sulla pelle del viso, uniformando l’incarnato e migliorandone l’aspetto complessivo. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di integrare le azioni di idratazione e copertura leggera in un’unica soluzione.

Cos’è e come funziona la skin tint: il trucco si fonde con la skincare in una base che idrata, illumina e migliora l’aspetto della pelle. La skin tint è uno dei prodotti make-up più discussi degli ultimi anni: una base viso leggera che unisce skincare e trucco in un’unica formula. Nata per rispondere alla crescente richiesta di un effetto naturale e di “pelle vera”, non copre completamente l’incarnato ma lo uniforma in modo sottile, lasciando trasparire texture e luminosità. Ecco, nel dettaglio, cos’è e come funziona. A differenza dei fondotinta tradizionali, non è pensata per coprire completamente imperfezioni, ma per migliorare l’aspetto generale della pelle lasciandola visibile e “viva”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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