Occhi puntati su Reggio Calabria | arriva la NTC Summer League

A Reggio Calabria si svolge la NTC Summer League, parte del circuito Estathé 3x3 Italia Streetbasket. L’evento si terrà dal 9 aprile e coinvolge squadre di basket di diverse regioni italiane. La competizione si svolge sul lungomare, con partite che si disputano durante il fine settimana. Sono previste numerose sfide e incontri, con pubblico presente lungo l’area di gioco. La manifestazione è aperta a tutte le età e si concluderà domenica.

Prosegue il tour dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, che nell'imminente weekend sarà grande protagonista a Reggio Calabria. Dal 9 al 12 luglio infatti, presso l'Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, i riflettori si accenderanno sulla NTC Summer League, le cui sfide dei Quarti di finale saranno visibili in diretta streaming sul canale youtube dell'Italbasket., Alla tappa calabrese sarà presente anche Estathé, che proporrà attività e grande divertimento per tutti gli appassionati di pallacanestro e turisti che si recheranno ad ammirare le gesta di giocatori e giocatrici provenienti da tutta Italia., Non... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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