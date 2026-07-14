GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie IN AGGIORNAMENTO

Notizia in breve

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628 per le supplenze dei docenti, in base all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Le prime liste sono disponibili e in aggiornamento. Le graduatorie riguardano le posizioni per le supplenze brevi e annuali, e vengono pubblicate regione per regione. La pubblicazione segue le procedure stabilite dal decreto e si completa nel giro di alcune settimane.