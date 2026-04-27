Dal 30 marzo, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la valutazione delle domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. La fase di elaborazione riguarda le richieste presentate entro il 16 marzo. Sono state individuate alcune scuole polo che si occupano di valutare le domande, in un processo che prosegue secondo le tempistiche stabilite.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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