Il governo è stato sconfitto in aula sulla legge elettorale, in particolare sulla questione delle preferenze, con un voto di scarto. La premier ha commentato l’esito dicendo che “ha vinto di nuovo la palude”. La sconfitta rappresenta il fallimento più grave della legislatura, dopo che i franchi tiratori hanno votato contro, impedendo l’approvazione della proposta.

Roma – “Ci abbiamo provato. Ma ha vinto di nuovo la palude ”. Brucia da morire, e fa malissimo. Giorgia Meloni si schianta a tutta velocità contro il muro dei franchi tiratori, incassando la sconfitta più dolorosa dell’intera legislatura. Nel segreto dell’urna, un solo voto di scarto alla Camera (187 contro 188) basta a mandare in frantumi il blitz sulle preferenze e a trasformare l’“operazione verità” sbandierata sui social in un clamoroso autogol. https:www.quotidiano.netvideoin-vistalegge-elettorale-maggioranza-sotto-alla-camera-su-preferenze-coro-delle-opposizioni-elezioni-vf7f0uv2 Ma quel misero voto, in realtà, ne nasconde molti di più: secondo i calcoli del capogruppo leghista Riccardo Molinari, sono “almeno” trenta i deputati di maggioranza che hanno sfilato la spina all’emendamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, governo battuto in aula sulle preferenze (con un voto di scarto). L’ira di Meloni: “Ha vinto la palude”

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