Golf The Open | Francesco Molinari e Laporta in gara nel major

Il 154° The Open - in programma dal 16 al 19 luglio in Inghilterra, al Royal Birkdale Golf Club di Southport, con Francesco Molinari e Francesco Laporta in campo - cala il sipario sui Major del 2026. Dopo le affermazioni di Rory McIlroy nel Masters, di Aaron Rai nel PGA Championship e di Wyndham Clark nello US Open, sono tanti i pretendenti alla Claret Jug, che nel 2018 fu alzata al cielo da Francesco Molinari. Tra i protagonisti più attesi dei 156 partecipanti, Scottie Scheffler ruba la scena come defending champion e numero 1 al mondo. Per il 30enne di Ridgewood (New Jersey), quest'anno una vittoria (The American Express) e otto volte in top 4 (2° al Masters, 4° nello US Open). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Amazing Francesco Molinari Drive down the line slow motion

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