Al momento, il secondo giro del KLM Open, torneo del DP World Tour, è in corso al The International di Amsterdam. Tra i giocatori in campo, Migliozzi, Molinari e Paratore si sono distinti positivamente. Soderberg guida la classifica provvisoria con quasi metà del torneo completato. La competizione prosegue con i concorrenti impegnati a migliorare i loro punteggi prima della conclusione del giro.

Non è ancora terminato il secondo giro del KLM Open, il torneo del DP World Tour che porta tutti al The International di Amsterdam. Nella capitale olandese Sebastian Soderberg, pur se ancora alla buca 15, è al momento il leader con lo score di -8 e si mantiene in una posizione decisamente di comodo, dal momento che attorno alla costanza dello svedese c’è una quota abbastanza alta di caos. In seconda posizione solo il giapponese Yuto Katsuragawa e il neozelandese Daniel Hillier, peraltro autori di ottimi giri in -5 e -6, hanno completato le 18 buche odierne. I loro due compagni di viaggio, Joe Dean e Callum Tarren, devono ancora completare il giro: i due inglesi sono rispettivamente alla 17 e alla 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: al KLM Open bene Migliozzi, Francesco Molinari e Paratore. Soderberg leader a (quasi) metà torneo

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