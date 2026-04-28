Dal 30 aprile al 3 maggio si svolge il Turkish Open al National Golf Club di Belek, Antalya. È l'ultima tappa dell’Asian Swing del DP World Tour e mette in palio 2,75 milioni di dollari. Tra i partecipanti ci sono il golfista italiano Molinari e il tedesco Laporta, entrambi in campo per questa competizione. Il francese Couvra difende il titolo vinto nella scorsa edizione.

Ultima tappa dell’Asian Swing per quanto riguarda il Dp World Tour. Questa settimana, da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio andrà in scena il Turkish Open, torneo che si disputerà al National Golf Club di Belek, ad Antalya, e che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. In programmazione dal 2013, il Turkish Open sarà difeso, quest’anno, dal francese Martin Couvra, vincitore qui del suo primo ed unico (finora) titolo sul maggiore circuito europeo. A cercare di fare back to back, dopo il titolo conquistato sui fairway cinesi lo scorso week end, sarà l’austriaco Bernd Wiesberger, 41enne con all’attivo 9 trofei sull’European Tour.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Molinari e Laporta tornano in campo per il Turkish Open. Difende il francese Couvra

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