Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nello Stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico di petrolio, a causa delle tensioni con l'Iran. La crisi si è intensificata dopo che Teheran ha iniziato a limitare le rotte di navigazione e a minacciare le navi di passaggio. La mancanza di una strategia definita ha portato a un aumento delle operazioni militari statunitensi nella regione. La situazione resta instabile, con un incremento delle attività di pattugliamento e delle esercitazioni navali.

La mancanza di un principio guida nella gestione della crisi dello Stretto di Hormuz si fa sentire da mesi, da quando l’Iran ha cominciato a mettere in pratica le antiche pretese al suo controllo, e da quando gli Stati Uniti hanno mostrato aperture verso queste rivendicazioni in nome di una strategia di realpolitik tesa a raggiungere una sia pur precaria intesa. Com’è ormai arcinoto a tutti, Hormuz non appartiene né all’Iran né all’Oman ma è una via d’acqua internazionale aperta alla navigazione delle navi di qualsiasi bandiera a condizione che rispettino sicurezza e ambiente delle acque degli Stati costieri. La sovranità dei due Paesi che si affacciano sullo Stretto deve quindi cedere il passo ai diritti della Comunità internazionale ad usufruire del libero passaggio in quello che è un “bene comune”, un global common. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Gli Usa a guardia dello Stretto di Hormuz? Perché per Caffio è un ritorno al passato

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