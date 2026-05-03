A partire dalla fine di febbraio 2026, l’Italia ha richiesto il comando della missione di sminamento nello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo internazionale. La richiesta arriva in un contesto di crescenti tensioni nella regione, dove attacchi aerei sono stati attribuiti a diverse forze. La decisione segue i passaggi formali di consultazione tra le nazioni coinvolte e le autorità internazionali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle rotte marittime.

A partire dalla fine di febbraio 2026, in risposta agli attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha innescato una risposta senza precedenti con il minamento di parte dello Stretto di Hormuz, imposizione di pedaggi fino a due milioni di dollari a transito e minaccia alle navi dirette verso porti americani e israeliani. Uno dei corridoi energetici più vitali al mondo si è trasformato in uno spazio di coercizione marittima. Di fronte a questa crisi, il 19 marzo 2026 Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Giappone e Canada hanno emesso una dichiarazione congiunta (al momento attuale i Paesi coinvolti sono 29 e gli Stati Uniti non sono tra questi).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Sminamento dello Stretto di Hormuz: perché l’Italia ha diritto al comando della missione

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