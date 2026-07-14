Gli trovano polvere bianca in casa prete finisce a processo ma era solo detersivo per sbiancare i vestiti | assolto
Un prete pentecostale della provincia di Verona è stato assolto dall’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia aveva trovato in casa sua una sostanza bianca, inizialmente sospetta. Tuttavia, gli esami hanno confermato che si trattava di detersivo sbiancante per vestiti e non di droga. Il processo si è concluso con l’assoluzione piena dell’uomo.
Il caso di un prete pentecostale della provincia di Verona, assolto completamente dall'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti perché in realtà la sostanza rinvenuta in casa sua non era nemmeno droga ma semplice detersivo sbiancante per vestiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La directora ejecutiva se casará con un hombre pobre,sin saber que él es el dios de los médicos.
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