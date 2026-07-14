Gli trovano polvere bianca in casa prete finisce a processo ma era solo detersivo per sbiancare i vestiti | assolto

Notizia in breve

Un prete pentecostale della provincia di Verona è stato assolto dall’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia aveva trovato in casa sua una sostanza bianca, inizialmente sospetta. Tuttavia, gli esami hanno confermato che si trattava di detersivo sbiancante per vestiti e non di droga. Il processo si è concluso con l’assoluzione piena dell’uomo.