Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato in casa e nel garage di un prete di 66 anni, originario del Ghana, una sostanza bianca. Dopo analisi, è stato stabilito che non si trattava di ecstasy, ma di un detersivo per sbiancare i vestiti. Il giudice ha deciso di assolvere il sacerdote, confermando che la sostanza trovata non aveva caratteristiche stupefacenti.

Erano stati perquisiti l’appartamento e il garage di un prete pentecostale di 66 anni, originario del Ghana, dai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo. Il sospetto era che l’uomo fosse coinvolto in un giro di ricettazione di quattro auto e che nella sua abitazione potessero trovarsi la documentazione di quei veicoli, rubati in Francia la scorsa primavera da una banda di suoi connazionali. Quella perquisizione aveva dato esito negativo, ma nella dimora era stata trovata una polverina bianca. Il sospetto dei militari dell’Arma era che si trattasse di stupefacente di tipo MDMA, nota come ecstasy. La sostanza è stata confiscata e il pastore è finito a processo per direttissima lo scorso aprile con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - «La polvere bianca che aveva in casa non era ecstasy, ma un detersivo per sbiancare i vestiti»: il giudice assolve il prete

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La polvere da 2 € che la nonna usava contro ogni parassita — e che fu dimenticata

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