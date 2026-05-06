Accusato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza finisce a processo ma viene assolto | Il fatto non sussiste

Un procedimento giudiziario si è concluso con l’assoluzione di un uomo accusato di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. L’imputato, portato in aula, ha affrontato il processo che si è concluso con la sentenza “Il fatto non sussiste”. La vicenda ha coinvolto le autorità che avevano aperto un’istruttoria sulla sua posizione, ma alla fine il giudice ha stabilito l’innocenza dell’imputato.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva imputato S. T., 47 anni, di Benevento, finito sotto processo con l’accusa di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza. Secondo quanto contestato inizialmente, l’imputato avrebbe presentato tre domande all’INPS per ottenere il beneficio economico previsto dal Decreto Legge n. 4 del 2019, omettendo di indicare informazioni ritenute dovute relative a precedenti condanne per violazione dell’articolo 73 comma 5 del Testo unico sugli stupefacenti, divenute irrevocabili nel novembre 2017. L’accusa sosteneva che, attraverso tali omissioni, l’imputato fosse riuscito a ottenere per sé e per il proprio nucleo familiare un importo complessivo di 4.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accusato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza, finisce a processo ma viene assolto: “Il fatto non sussiste” Notizie correlate Leggi anche: «Il fatto non sussiste»: assolto il marito accusato di maltrattamenti, i video ribaltano il processo Milano, assolto un ex maresciallo accusato di stalking: ‘Il fatto non sussiste’Un processo lungo e delicato, nato dalle accuse di una giovane considerata particolarmente fragile, si chiude con un’assoluzione piena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sassari, a processo con l’accusa di essere un falso cieco: No, si muove a memoria. Assolto - L'Unione Sarda.it; VIDEO | Il maxi sequestro nel Messinese per indebita percezione di fondi del Pnrr, l'operazione; Truffa Superbonus 110%, incassavano soldi pubblici per lavori mai effettuati: scatta il sequestro di oltre 4 milioni di euro; Scajola all’attacco sul biodigestore: Clima politico avvelenato. E annuncia querele. Pesaro, accusato di lucrare sul Superbonus: assolto. Con i soldi guadagnati l’imprenditore acquistava Ferrari e Harley DavidsonPESARO Lavori con super bonus del 110%, sequestri e procedimento penale. Assolto, la sentenza farà scuola a livello nazionale. Lui è Calogero Cucchiara, 44enne accusato di indebita percezione di ... corriereadriatico.it Video | Il maxi sequestro nel Messinese per indebita percezione di fondi del PNRR, l’operazioneFrode Pnrr fotovoltaico Reitano Conclusa l’indagine nei confronti di un soggetto operante a Reitano, ... msn.com #Violenzasessuale, #arresto a #Napoli - Il 58enne è accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un suo allievo, vittima infraquattordicenne, all’interno di un centro sportivo - facebook.com facebook Sassari, accusato di violenza sessuale contro la figlia 14enne: scatta il rinvio a giudizio x.com