gli eco intellettuali in cortocircuito sul green

Quarantaquattro intellettuali hanno firmato un documento in cui criticano le politiche ambientali attuali. La lettera mette in discussione alcune strategie di sostenibilità, sostenendo che potrebbero essere dannose o inefficaci. La posizione degli autori ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che le hanno giudicate troppo critiche e altri che le hanno condivise. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio su come affrontare le questioni ecologiche e le politiche di tutela ambientale.

Quarantaquattro intellettuali in fila per sei e col resto di due le cantano in coro all’opinione pubblica. Anche loro, come i gatti della canzone dello Zecchino d’oro, si sono uniti compatti per organizzare una riunione (verosimilmente webinar), precisare la situazione e lanciare una provocazione retorica: «Sareste disposti a bruciare la Gioconda e la Sardegna per ottenere energia?». Sul primo punto, magari non sarebbe indelicato chiedere un’opinione ai cugini d’Oltralpe che in argomento sono alquanto permalosetti, e sul secondo ai sardi che non si sentono inferiori a nessuno del continente, dove peraltro altri italiani di altre regioni qualcosa potrebbero pure avere da ridire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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