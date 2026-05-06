Taranto il futuro è green | al via l’Eco Forum tra industria e innovazione

A Taranto si apre un nuovo capitolo legato all’ambiente con l’Eco Forum, un evento dedicato a discutere di innovazione e sostenibilità tra rappresentanti dell’industria e tecnologie verdi. Tra i temi principali ci sono l’utilizzo dell’idrogeno verde e le strategie di aziende energetiche per promuovere un futuro più sostenibile. Durante l’incontro saranno presentate soluzioni pratiche e progetti in corso da parte di Edison e Eni.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'idrogeno verde il futuro industriale di Taranto?. Quali soluzioni concrete presenteranno Edison ed Eni durante il forum?. Chi riceverà le borse di studio per la nuova economia biologica?. Come cambierà il lavoro locale grazie all'intelligenza artificiale applicata?.? In Breve Evento 21-22 maggio presso il Dipartimento ionico dell’Università Aldo Moro.. Programma include 11 tavole rotonde e 4 incontri generalisti.. Tour aziendale il 20 maggio per verificare soluzioni industriali applicate.. Edison e Eni Joule partecipano con progetti su idrogeno e start-up.. Il 21 e il 22 maggio il Dipartimento ionico dell’Università Aldo Moro ospiterà la quarta edizione del Taranto Eco Forum, un evento che punta a trasformare la città dei Due Mari in un polo della sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, il futuro è green: al via l’Eco Forum tra industria e innovazione Notizie correlate Taranto Eco Forum 2026: rigenerazione e innovazione(Adnkronos) – Presentata ufficialmente la quarta edizione del Taranto Eco Forum, in programma il 21 e 22 maggio. Spazio e innovazione: al via il forum che disegna il futuro del settoreLa settima edizione del New Space Economy Expoforum prende il via questa mattina presso la Fiera di Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taranto Eco Forum, torna il TEF 2026: focus su rigenerazione e sostenibilità; I progetti diventano realtà, il TEF porta a Taranto la svolta della sostenibilità. Tour nelle aziende (VIDEO); Taranto, da terra di sacrificio a terra di occasioni, istituzioni e imprese al TEF per un nuovo modello di sviluppo; Taranto Eco Forum 2026, la città al centro della transizione sostenibile. Le foto. Taranto Eco Forum tra economia circolare blue economy, innovazione e bonificheIl 21 e 22 maggio la città ospiterà la quarta edizione del TEF 2026, con un programma ampliato tra sostenibilità e transizione energetica ... lagazzettadelmezzogiorno.it Morelli, Taranto Eco Forum faro per rigenerazioneSono giornate cariche di energia e visione. Manifestazioni come il Taranto Eco Forum rappresentano un vero faro per la rigenerazione, un'occasione concreta per ripensare il futuro della città in ... ansa.it Taranto Eco Forum tra economia circolare blue economy, innovazione e bonifiche x.com Cittadella TV Radio Canale 94. . Tre progetti nati dal confronto e oggi finalmente realtà: Unità di Misura, l’impianto a idrogeno di Comes e l’Innovation Hub di Jaul. A distanza di quattro anni, il Taranto Eco Forum dimostra che la transizione non è solo un dibatti - facebook.com facebook