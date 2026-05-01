L’Eco è in edicola venerdì 1° maggio poi torna domenica Gli aggiornamenti sul sito non si fermano

L’edizione de «L’Eco» di Bergamo sarà disponibile in edicola venerdì 1° maggio, mentre sabato 2 maggio non sarà pubblicata. La pubblicazione riprenderà domenica 3 maggio, con aggiornamenti che continueranno anche sul sito internet. La periodicità delle uscite subirà questa breve interruzione, senza modificare la normale programmazione successiva.

PRIMO MAGGIO. L’Eco di Bergamo è in edicola venerdì, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito. L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola venerdì 1° maggio, mentre sabato 2 non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola domenica 3 maggio. Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il sito con le notizie principali. Online aggiornamenti in diretta della giornata del 1° maggio, informazioni di sevizio e le ultime notizie che possono essere visualizzate anche da qui, nuovo servizio più accessibile anche da smartphone. Inoltre il consiglio è di navigare sui nostri social, da Facebook e Instagram.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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«L’Eco» è in edicola venerdì 1° maggio, poi torna domenica. Gli aggiornamenti sul sito non si fermanoL’Eco di Bergamo è in edicola venerdì, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito. ecodibergamo.it

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Buon Primo Maggio a tutti i nostri lettori e a tutte le nostre lettrici! L’Eco di Bergamo è in edicola oggi, venerdì 1° maggio, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito (link in bio). #ecodiberg - facebook.com facebook

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