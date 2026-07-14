Gli attaccanti low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato Mondiale
Martedì 14 luglio alle 21 si terrà la partita tra Francia e Spagna, una delle semifinali del Fantacampionato Mondiale. Questa sfida rappresenta l’ultimo appuntamento importante prima della finale. La partita si svolgerà in una cornice di grande attesa, con le due nazionali pronte a sfidarsi per avanzare alla finalissima. La sfida si gioca in un clima di competizione tra le due squadre.
Ad aprire le danze con le semifinali del Mondiale, per quello che è l'ultimo pesante appuntamento prima della finalissima, sarà la sfida Francia-Spagna, in programma martedì 14 luglio, ore 21. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e centrocampisti low cost, ecco i tre attaccanti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. Ancora a secco di gol in questo Mondiale, ma protagonista con ben tre assist - di cui ultimo per l'1-0 di Bellingham nei quarti contro la Norvegia -, Anthony Gordon (fantamedia 6,8) si sta rivelando molto più di un'arma a partita in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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