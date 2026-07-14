La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto una donna dall’accusa di aver soffocato con un foulard la madre, deceduta a marzo 2025. La giudice ha riconosciuto l’incapacità di intendere e di volere della donna di 67 anni, causata da uno stato di forte stress legato alla cura dell’anziana. La decisione si basa sulla valutazione della condizione mentale della donna al momento dei fatti.

La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin dall’accusa di omicidio della madre Mirella Del Puglia, avvenuto a marzo 2025 con un foulard. Riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere della sessantasettenne a causa del forte stress legato alla gestione della malattia dell’anziana. Il pm aveva chiesto dodici anni, ma i giudici hanno accolto la tesi difensiva. Assolta Giuseppina Martin per l’omicidio della madre Lunedì 13 luglio 2026 la Corte d’Assise del Tribunale di Arezzo, presieduta dal giudice Annamaria Loprete, ha pronunciato la sentenza di assoluzione totale nei confronti di Giuseppina Martin. La donna, 67enne ex dipendente comunale di San Giovanni Valdarno, era imputata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela per la morte della madre novantatreenne Mirella Del Puglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppina Martin assolta per l'omicidio della madre per infermità mentale, l'aveva soffocata con un foulard

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