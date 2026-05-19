El Koudri tenta l’infermità mentale Insulta i cristiani ora vuole la Bibbia
Un uomo accusato di aver insultato i cristiani e di aver chiesto la Bibbia ha presentato una richiesta di infermità mentale. La difesa ha spiegato che l’imputato aveva interrotto le medicine perché si sentiva bene, sostenendo che soffre di un disagio psichiatrico. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario, con l’obiettivo di valutare la compatibilità delle sue condizioni psicologiche con la responsabilità penale. L’esame medico e le testimonianze sono attese per chiarire la situazione.
Dalla cella di isolamento in cui si trova non ha dato alcun segno di pentimento e, tuttavia, tra le prime cose richieste per passarsi il tempo, insieme alle sigarette e a qualche lettura, ci ha infilato pure la Bibbia. Particolare che, se sei sospettato di essere un seguace di Allah, di certo male non fa. Eppure, come era ormai scontato, per Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate per la carneficina di sabato scorso compiuta a Modena a bordo della sua auto lanciata ai 100 chilometri all’ora sulla folla, come primo passaggio verrà chiesta una perizia per l’infermità mentale. E, con ogni probabilità, i trascorsi di cura presso il Centro di salute mentale di Catelfranco Emilia finiranno per garantirgliela. 🔗 Leggi su Laverita.info
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