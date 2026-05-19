El Koudri tenta l’infermità mentale Insulta i cristiani ora vuole la Bibbia

Un uomo accusato di aver insultato i cristiani e di aver chiesto la Bibbia ha presentato una richiesta di infermità mentale. La difesa ha spiegato che l’imputato aveva interrotto le medicine perché si sentiva bene, sostenendo che soffre di un disagio psichiatrico. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario, con l’obiettivo di valutare la compatibilità delle sue condizioni psicologiche con la responsabilità penale. L’esame medico e le testimonianze sono attese per chiarire la situazione.

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