Omicidio Ravasio le difese degli imputati chiedono sconti di pena e semi infermità mentale

Oggi si è svolta una nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio nel procedimento che riguarda l’omicidio Ravasio. Le difese degli imputati hanno presentato richieste di riduzione della pena e di riconoscimento di una semi infermità mentale. La discussione si è concentrata sulle richieste di valutazioni e sulle argomentazioni legali presentate dagli avvocati. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

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