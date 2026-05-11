Omicidio Ravasio le difese degli imputati chiedono sconti di pena e semi infermità mentale
Oggi si è svolta una nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio nel procedimento che riguarda l’omicidio Ravasio. Le difese degli imputati hanno presentato richieste di riduzione della pena e di riconoscimento di una semi infermità mentale. La discussione si è concentrata sulle richieste di valutazioni e sulle argomentazioni legali presentate dagli avvocati. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
Busto Arsizio (Varese) – Nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio nel processo per l’omicidio Ravasio. Nel corso della giornata sono intervenuti i legali di alcuni imputati, concentrando le proprie richieste sulla riduzione delle pene, sull’esclusione delle aggravanti e sul riconoscimento delle attenuanti generiche. L’avvocato Federico Bonzi, difensore di Fabio Oliva, il meccanico che aveva sistemato l'auto usata per l'investimento, ha chiesto ai giudici di eliminare la contestazione della premeditazione e delle aggravanti, domandando inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della pena minima, sostenendo il ruolo marginale e ridotto del proprio assistito nella vicenda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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