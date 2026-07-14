Il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta ha annunciato di aver accettato l’incarico in un secondo momento. Ha confermato che il portiere rimarrà in squadra e che si ripartirà da lui. La conferenza stampa si è svolta oggi, con le prime dichiarazioni ufficiali del dirigente. Nessun dettaglio sulle altre operazioni di mercato o sui piani futuri.

di Luca Fioretti Cristiano Giuntoli è intervenuto oggi in conferenza stampa: le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo dei bergamaschi. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell’ Atalanta, è intervenuto oggi in conferenza stampa. Di seguito le parole dell’ex Juventus. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE PALESTRA – « Tutti erano al corrente di tutto, è andato in un grande club e rappresenterà l’Italia. Siamo stati corretti con tutte le parti » SENSAZIONE – « Quando ero al Carpi per me l’Atalanta era un grande obiettivo da raggiungere. Tanta emozione, ma soprattutto grande responsabilità: siamo convinti di potercela fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Giuntoli: «Ho accettato l’Atalanta in un secondo. Carnesecchi rimane, ripartiremo da lui»

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