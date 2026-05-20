L’agente di Francesco Acerbi ha fornito aggiornamenti sul futuro del difensore, che ha il contratto in scadenza. Ha spiegato che l’Inter non dovrebbe presentare offerte di rinnovo e ha confermato che si stanno valutando diverse opzioni, tra cui trasferimenti in Serie A, all’estero o in Arabia Saudita. Pastorello ha commentato anche le trattative in corso e le possibilità di accordo con altri club. La situazione rimane aperta e in fase di definizione.

di Paolo Moramarco Pastorello fa il punto sul contratto in scadenza di Francesco Acerbi e sulle possibili destinazioni in Serie A, all’estero o in Arabia Saudita. In un’intervista a TMW a margine del Golden Boy a Solomeo,, Federico Pastorello ha parlato del futuro di alcuni dei suoi assistiti, tra cui Francesco Acerbi, il cui contratto con l’ Inter è in scadenza e Stefan De Vrij nella stessa situazione contrattuale. Il procuratore ha chiarito l’orientamento della società e le possibili strade per il difensore. CONTRATTO INTER – «Da quello che abbiamo capito come orientamento da parte della società non dovrebbe ricevere un’offerta per prolungare il suo contratto in scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Addio Acerbi, l’agente spiega: «Rinnovo? L’Inter non dovrebbe fare offerte. Arabia? Lavoriamo su tutti i fronti»

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