Durante il concerto al 'Romeo Neri', il cantante ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai presenti, dicendo che tutti ce la faranno. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera festosa. Il cielo sopra Rimini era sereno e azzurro, mentre i fan cantavano insieme al rocker. Mentre in altre città si celebravano vittorie sportive, la città romagnola si è riunita per ascoltare la musica dal vivo.

Il cielo è azzurro sopra Rimini. Come se avessimo vinto il Mondiale. O la Champions League. Mentre Parigi esulta per il trionfo del Paris Saint-Germain, Rimini canta a squarciagola con Vasco. Più di 25mila persone ieri allo stadio per il concerto che ha aperto il nuovo tour del Komandante. E almeno altre 4 o 5mila fuori dal ’Romeo Neri’. Accalcate in strada. Nei palazzoni davanti allo stadio. Sui balconi affittati dai residenti ai fan del ’Blasco’ che non sono riusciti a trovare un biglietto per questa data zero del tour. Perché – costi che quel costi – la ’prima’ di Vasco non si poteva proprio perdere. Perché quella che prova il popolo di Vasco è una fede, una religione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini va sempre al massimo con Vasco . Il rocker manda in delirio i fan al ’Romeo Neri’: "Siete stati stupendi, ce la farete tutti"

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