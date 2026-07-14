Giuntoli | Non vendiamo i nostri gioielli con Ederson trattiamo il rinnovo

Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta ha dichiarato che la società non intende vendere i propri giocatori di rilievo e che sta trattando il rinnovo del contratto con il portiere. Questa affermazione è stata fatta durante la sua prima conferenza stampa presso la New Balance Arena, impianto di proprietà del club, in occasione della presentazione ufficiale come nuovo dirigente.

Bergamo. Prima presa di contatto con la New Balance Arena per Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo dell’ Atalanta è infatti intervenuto nella sala stampa dell’impianto di proprietà del club orobico in occasione della sua presentazione ufficiale da dirigente nerazzurro. Tanti gli argomenti toccati dal nuovo ds atalantino: dal mancato trasferimento di Ederson al Manchester United ai motivi che hanno portato alla scelta di Maurizio Sarri in qualità di nuovo timoniere atalantino, passando per la ferma volontà di scrivere pagine di storia importantissime con la Dea. Le parole di Luca Percassi. Ad introdurre Cristiano Giuntoli è stato l’amministratore delegato, Luca Percassi: “Un caloroso benvenuto a Cristiano da parte mia e da parte di tutto il club. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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