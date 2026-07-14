Atalanta Giuntoli | Ederson? Stiamo lavorando su rinnovo

Il direttore sportivo dell'Atalanta ha dichiarato che si stanno concentrando sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Ederson, che è soddisfatto di proseguire con la squadra. La società ha deciso di lavorare sull'accordo, dopo aver avuto conferma dell'interesse del giocatore a rimanere. La comunicazione è stata fatta durante una conferenza stampa in cui è stato anche presentato il nuovo ruolo del dirigente.

"Siamo rimasti stupiti. Ederson è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo": è la certezza di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, che si è presentato oggi in una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sulla squadra e sulla svolta impressa dalla società. "Sarri - dice - ha una grande identità chiara e uno stile di gioco tanto chiara quanto importante e che punti su molti fattori. Noi pensiamo di avere una squadra forte dove crediamo in tutti i giocatori. La mia scelta è dettata anche da altri fattori, ma sono venuto con la consapevolezza che la squadra sia molto forte". Sul sostituto di Palestra il ds precisa: "Noi sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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