L'Atalanta ha presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, dopo un mese e mezzo di cambiamenti nella società. Giuntoli ha dichiarato di essere consapevole della forza della squadra e ha avviato il suo mandato. La presentazione è avvenuta a Bergamo, segnando un punto di svolta per il club. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle strategie o sui piani futuri.

Cristiano Giuntoli: Il Nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta. Un Cambio di Rotta per l’Atalanta. Bergamo (ITALPRESS) – Dopo un mese e mezzo di cambiamenti radicali, l’Atalanta ha presentato ufficialmente Cristiano Giuntoli come suo nuovo direttore sportivo. Durante una conferenza stampa tenutasi presso il Gewiss Stadium, Giuntoli ha espresso la sua soddisfazione e gratitudine verso il presidente Luca Percassi. “Essere qui è un grande onore per me. Quando si guarda l’Atalanta da fuori, è impossibile non innamorarsene. Lavorare in un club di calcio è il massimo, e ho l’opportunità di confrontarmi ogni giorno con veri esperti del settore”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Giuntoli avvia il suo mandato all’Atalanta: “Siamo consapevoli della forza della squadra”

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