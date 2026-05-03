Milan Futuro Branca | Siamo consapevoli di essere una squadra forte Playoff? Cercheremo di dare il meglio

Al termine della partita tra Milan Futuro e Vogherese, terminata con un punteggio di 10-1, Simone Branca ha parlato ai media. Il giocatore ha affermato che la squadra è consapevole della propria forza e ha espresso l’intenzione di impegnarsi al massimo per i playoff. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un momento di riflessione dopo la partita, in vista delle prossime sfide ufficiali.

Simone Branca commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Vogherese. I rossoneri si sono imposti con un roboante 10-1 contro l'ultima in classifica allo stadio 'Felice Chinetti' nell'ultimo atto della regular season di Serie D. Il classe 1992 è - insieme ad Andrea Magrassi - uno dei veterani che stanno aiutando i ragazzi di mister Oddo nel loro percorso di crescita. Parole di soddisfazione per il cammino del Diavolo in campionato e tanta carica in vista dei playoff.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Branca: “Siamo consapevoli di essere una squadra forte. Playoff? Cercheremo di dare il meglio” Notizie correlate Bartesaghi: “Napoli-Milan? Siamo una squadra forte, ogni avversario è alla nostra portata”Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro i padroni di casa del Napoli... Sassuolo, parla Matic: “Siamo una squadra forte. Milan? Sarà difficile anche senza Modric, ma abbiamo fiducia”Dopo il noioso pari contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare in campo domenica prossima per sfidare il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Castellanzese-Milan Futuro 1-3, Serie D 2025/2026: il report; Castellanzese-Milan Futuro 1-3, le parole dei protagonisti; Tabellino partita Milan Futuro vs Breno; Una buona Castellanzese non basta, il Milan Futuro si impone 1-3. Neroverdi in zona playout, Asmini saluta. Milan Futuro travolgente: 10-1 alla Vogherese e quarto posto blindatoDiretta Milan Futuro-Vogherese di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Castellanzese Milan Futuro, finisce 1-3: vittoria nel segno degli over per i rossoneri di Oddo!Castellanzese Milan Futuro, finisce 1-3: vittoria nel segno degli over Magrassi e Branca per i rossoneri di Oddo! Preso il 4° posto ... milannews24.com #MilanFuturoVogherese 10-1: gara sensazionale dei rossoneri che volano ai playoff - #SerieD #MilanFuturo @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com Milan Futuro-Vogherese 10-1, le pagelle dei rossoneri nel primo commento - facebook.com facebook