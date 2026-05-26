Il giocatore, acquistato dalla Juventus per circa 20 milioni di euro, è stato ceduto all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. La società bianconera ha deciso di risolvere così un problema legato alla rosa, liberando spazio e risorse. La trattativa si è conclusa in pochi giorni, senza annunci ufficiali. Il trasferimento è stato definito tra le parti, con il giocatore che passerà alle nuove dipendenze a partire dalla prossima stagione.

Le storie di mercato spesso fanno giri lunghissimi. Prima una società punta forte su un giocatore, lo porta a Torino con grandi aspettative, investe una cifra importante e immagina un progetto che duri anni. Alla Juventus starebbero vivendo una situazione del genere proprio in queste settimane. Tra prestazioni finite sotto la lente, errori che hanno inevitabilmente acceso discussioni e una stagione che ha lasciato più dubbi che certezze, dalle parti della Continassa qualcosa starebbe cambiando nelle valutazioni interne. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, indicato come possibile prossimo direttore sportivo dell’Atalanta, continuerebbe ad avere una grande considerazione del portiere milanese. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giuntoli risolve un problema della Juve: se lo porta all’Atalanta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano»L’amministratore delegato dell’Atalanta ha dichiarato che un accordo con il direttore sportivo potrebbe concretizzarsi e che, in tal caso, sarebbero...

L’Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli: sarà l’ex Juve il nuovo Ds della Dea dopo un anno sabbaticoL'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo aver raggiunto un accordo con l'ex dirigente della...