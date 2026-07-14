Una scrittrice ha raccontato la guerra attraverso gli occhi dei bambini, condividendo una storia che unisce ricordi familiari e narrazione. La sua opera si basa su esperienze e memorie di famiglia, trasformando eventi storici in un racconto accessibile a tutti. La narrazione si concentra sui bambini come protagonisti, offrendo una prospettiva diversa sui conflitti. La scrittrice ha dichiarato di aver voluto far emergere la memoria personale e collettiva attraverso il suo romanzo.

Ci sono storie che nascono dalla fantasia e altre che affondano le radici nei ricordi di famiglia, trasformando la memoria in un romanzo capace di parlare a tutti. È quello che accade con La sorella maggiore (Piemme), l'intenso esordio di Giulia Vittoria Francomacaro, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Quando le bombe costringono quattro fratelli a lasciare Napoli per trovare rifugio in un piccolo paese ai piedi della Maiella, è la giovane Lidia a farsi carico dei più piccoli, diventando sorella e madre allo stesso tempo. Tra fughe nei boschi, incontri che cambiano il destino, amicizie, primi amori e il coraggio silenzioso delle donne, i ragazzi imparano a crescere mentre la guerra incombe sullo sfondo, senza mai riuscire a spegnere la loro voglia di vivere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giulia Vittoria Francomacaro: "Ho raccontato la guerra attraverso gli occhi dei bambini"

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