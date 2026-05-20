“Il Campione” è un videoclip che racconta la forza dello sport attraverso gli occhi dei bambini. Allenamenti, sorrisi, fatica, piccoli traguardi e grandi emozioni si intrecciano in un viaggio che mostra come lo sport possa diventare un vero motore di crescita personale. Il protagonista, Mirko Gori, pluricampione del mondo 8 VOLTE IMBATTUTO, guida i giovani atleti in un percorso fatto di disciplina, rispetto e determinazione. Ogni scena celebra un valore: impegno, amicizia, coraggio, inclusione. Perché essere campioni non significa solo vincere, ma diventare la versione migliore di sé stessi. L’autore è Mauro Grisci e La voce prestata al progetto è di un grandissimo cantante Mauro Antonelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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